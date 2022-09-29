Kevin N'Koudou Fenerbahçe derbisinde yok

Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou, milli takımda yaşadığı sakatlık nedeniyle Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

Beşiktaş, Fenerbahçe ile 2 Ekim Pazar günü Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Derbi öncesi Beşiktaş'a kötü bir haber geldi.

Sezona iyi bir başlangıç yaptı

Milli takımdan sakat dönen Kevin N'Koudou derbi mücadelesinde takımını yalnız bırakacak. Beşiktaş'ta bu sezon 7 maçta oynayan oynayan N'Koudou 4 kez fileleri havalandırdı.

İşte Beşiktaş'ın yaptığı açıklama:

"Kamerun milli takımı kampında sağ uyluk bölgesi arka adalesinde ağrı hisseden, yapılan değerlendirme neticesinde Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Georges Kevin N'Koudou'nun sağ uyluk arka adalesinde (Biceps Femoris) gerilme ve ödem saptanmıştır. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."