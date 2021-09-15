Euro
9.9703
0.04%
Dolar
8.4273
-0.05%
Altın
488.57
-0.18%
Borsa
1.439
0.32%
Bitcoin
398.800
2.57%
EXEN Coin
24.75
2.01%
26ºC
İstanbul
Bulutlu 26 C
    Kevin Nkoudou, Dortmund maçı kadrosundan çıkarıldı

    Kevin Nkoudou, Dortmund maçı kadrosundan çıkarıldı

    Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Kevin Nkodou'nun Dortmund maçı kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 15.09.2021 - 12:03
    • Güncelleme : 15.09.2021 - 13:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Beşiktaş 'ta Georges Kevin-Nkoudou, ağrılarının sürmesi nedeniyle Borussia Dortmund maçının kadrosundan çıkarıldı.

    3 yıllık aranın ardından yeniden Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Beşiktaş'ta, Nkoudou dışında sakatlığı bulunan Umut Meraş, Domagoj Vida ve Alex Teixeira da müsabakada forma giyemeyecek.

    Kevin Nkoudou, Dortmund maçı kadrosundan çıkarıldı #1

    BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

    "Futbol Takımımızın Süper Lig ’in 4. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynadığı müsabakada sağ ayak bileğine aldığı darbe sonrası ayak bileğinde kapsüler zorlanma ile yumuşak doku travması (kontüzyon) tespit edilen ve tedavisine devam edilen futbolcumuz Georges Nkoudou, ağrılarının sürmesi nedeniyle Futbol Takımımızın B. Dortmund maçı kadrosundan çıkarılmıştır."

    Kevin Nkoudou, Dortmund maçı kadrosundan çıkarıldı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir