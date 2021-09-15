Kevin Nkoudou, Dortmund maçı kadrosundan çıkarıldı

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Kevin Nkodou'nun Dortmund maçı kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Beşiktaş 'ta Georges Kevin-Nkoudou, ağrılarının sürmesi nedeniyle Borussia Dortmund maçının kadrosundan çıkarıldı.

3 yıllık aranın ardından yeniden Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Beşiktaş'ta, Nkoudou dışında sakatlığı bulunan Umut Meraş, Domagoj Vida ve Alex Teixeira da müsabakada forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

"Futbol Takımımızın Süper Lig ’in 4. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynadığı müsabakada sağ ayak bileğine aldığı darbe sonrası ayak bileğinde kapsüler zorlanma ile yumuşak doku travması (kontüzyon) tespit edilen ve tedavisine devam edilen futbolcumuz Georges Nkoudou, ağrılarının sürmesi nedeniyle Futbol Takımımızın B. Dortmund maçı kadrosundan çıkarılmıştır."