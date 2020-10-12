Dolar
7.9117
0.7038%
Euro
9.3463
0.5638%
Altın
1925.07
-0.2652%
Borsa
1171.58
0.5044%
G. Altın
489.279
0.3321%
Bitcoin
89575.86
2.9673%
EXEN Coin
12.92
-0.84%
18ºC
İstanbul
Çok bulutlu 18 C
    Kevin N'Koudou kasım ayında sahalara dönecek

    Kevin N'Koudou kasım ayında sahalara dönecek

    Beşiktaş'ın başı sakatlıktan bir türlü kurtulamayan futbolcusu Kevin N'Koudou'nun 7. haftada oynanacak olan Başakşehir maçıyla sahalara dönmesi bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 12.10.2020 - 10:14
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Yaşadığı sakatlıklarla sürekli gündeme gelen Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Kevin N'Koudou'nun sahalara dönüş tarihi de belli oldu.

    KASIM AYINDA DÖNECEK

    Henüz antrenmanlara başlamayan Fransız oyuncunun en erken kasım ayının başında takımla birlikte çalışmalara başlayabileceği öğrenildi.

    Kevin N Koudou kasım ayında sahalara dönecek #1

    Ligde geride kalan 4 haftada hiçbir maçta oynayamayan N'Koudou milli aranın ardından oynanacak olan Denizlispor, Yeni Malatyaspor ve Gaziantep FK maçlarında da forma giyemeyecek.

    Tecrübeli futbolcunun 7. hafta maçlarının ardından lige verilecek milli aranın ardından oynanacak olan Başakşehir maçına yetişmesi bekleniyor.

    "KRONİK SAKATLIĞI VAR"

    Sergen Yalçın geçen sezon Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada, "N'Koudou sakatlığından dolayı antrenmanlara katılamadı. Belki 20 dakika kullanabiliriz, belki kullanmayız. Kronik sakatlığı var sezon başından beri" ifadelerine yer vermişti.

    Kevin N Koudou kasım ayında sahalara dönecek #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir