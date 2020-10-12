Kevin N'Koudou kasım ayında sahalara dönecek

Beşiktaş'ın başı sakatlıktan bir türlü kurtulamayan futbolcusu Kevin N'Koudou'nun 7. haftada oynanacak olan Başakşehir maçıyla sahalara dönmesi bekleniyor.

Yaşadığı sakatlıklarla sürekli gündeme gelen Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Kevin N'Koudou'nun sahalara dönüş tarihi de belli oldu.

KASIM AYINDA DÖNECEK

Henüz antrenmanlara başlamayan Fransız oyuncunun en erken kasım ayının başında takımla birlikte çalışmalara başlayabileceği öğrenildi.

Ligde geride kalan 4 haftada hiçbir maçta oynayamayan N'Koudou milli aranın ardından oynanacak olan Denizlispor, Yeni Malatyaspor ve Gaziantep FK maçlarında da forma giyemeyecek.

Tecrübeli futbolcunun 7. hafta maçlarının ardından lige verilecek milli aranın ardından oynanacak olan Başakşehir maçına yetişmesi bekleniyor.

"KRONİK SAKATLIĞI VAR"

Sergen Yalçın geçen sezon Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada, "N'Koudou sakatlığından dolayı antrenmanlara katılamadı. Belki 20 dakika kullanabiliriz, belki kullanmayız. Kronik sakatlığı var sezon başından beri" ifadelerine yer vermişti.