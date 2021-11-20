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    Kevin N'Koudou: Kötü bir süreçteyiz

    Beşiktaş'ın Fransız oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou, Alanyaspor maçı sonrası konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 20.11.2021 - 21:21
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    Kevin N'Koudou: Kötü bir süreçteyiz

    Beşiktaş'ın Fransız oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou, Alanyaspor'a 2-0 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

    "DAHA İYİ OLMALIYIZ"

    İşte N'Koudou'nun sözleri:

    "Ne diyebilirim bilemiyorum. Kötü bir süreçteyiz. Başımızı dik tutmalı, daha çok birlikte kalmalıyız. Anlayamıyorum olanları. Günbegün çalışarak daha iyi olmalıyız.

    Konsantrasyon sorunu mu var, ben yorum yapamam. Ben futbolcuyum. Daha çok çalışmalı ve sonraki maçı kazanmalıyız. Diyebileceğim şey bu."

    Kevin N Koudou: Kötü bir süreçteyiz #1

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