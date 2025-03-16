Khusniddin Alikulov'un burnunda ve elmacık kemiğinde kırık tespit edildi

İHA
Süper Lig’in 28. haftasında Rizespor sahasında Bodrum FK’ya 2-0 mağlup oldu.
Karşılaşmanın 44. dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadelede sakatlanan Özbek futbolcu Khusniddin Alikulov yerini 45+2’de Atilla Mocsi’ye bıraktı.
KIRIK TESPİT EDİLDİ
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Alikulov’un yapılan ilk tetkikleri neticesinde burnunda ve elmacık kemiğinde kırık olduğu tespit edildi.
Rizespor'dan yapılan açıklamada, Alikulov'un tedaisine başlandığı ifade edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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