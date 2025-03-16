Haberler



Futbol



Khusniddin Alikulov'un burnunda ve elmacık kemiğinde kırık tespit edildi

Khusniddin Alikulov'un burnunda ve elmacık kemiğinde kırık tespit edildi Rizespor'un Özbek futbolcusu Khusniddin Alikulov'un Bodrum FK maçında yaşanan sakatlığıyla ilgili yapılan açıklamada, burnunda ve elmacık kemiğinde kırık olduğu tespit edildiği ifade edildi.