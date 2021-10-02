Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken Beşiktaş sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken Beşiktaş sorusu

'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasındaki Beşiktaş sorusu sosyal medyada gündem oldu.

Kim Milyoner Olmak İster’de bir yarışmacıya sorulan Beşiktaş sorusu gündeme oturdu.

ÇOK KONUŞULAN SORU

Kim Milyoner Olmak İster'de "Beşiktaş'ın şampiyonluğu 1 puanla kaçırdığı 1986-87 sezonunda Ankaragücü'nün Beşiktaş'ı 1-0 yendiği maçta hangi olayın Türkiye'deki nadir örneklerinden biri gerçekleşmiştir?" sorusu sosyal medyada geniş yer tuttu.

"ABİM SANKİ BANA C ŞIKKINI FISILDIYOR"

Yarışmacı Necmettin Korkutan, soruyu gördükten sonra "Ben Fenerbahçeliyim. Geçen yıl ağabeyim vefat etti. Covid ve kanser hastasıydı. Ağabeyim Beşiktaşlı. Bir anımızda hakeme çarpıp gol oldu, şampiyonluk gitti demişti. Ağabeyim sanki bana C şıkkını fısıldıyor." ifadelerini kullandı.

İŞTE O SORU:

AHMET AKÇAY TARİHE GEÇMİŞTİ

Beşiktaşlıların kolay kolay unutamayacağı ve hakemin sırtına topun çarpması sonucunda şampiyonluğa mâl olan gol Ankaragücü karşılaşmasında hakem Ahmet Akçay tarafından gelmişti.

Maç sonucunda çok konuşulan pozisyon sonrasında Akçay, "Ben olmasaydım da gol olacaktı" diyerek kendisini savunmuştu.

Dolayısıyla sorunun doğru cevabı da "C şıkkı" olarak açıklandı.

Hakem Ahmet Akçay'ın Beşiktaş'a attığı gol - İZLE

