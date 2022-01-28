Kim Min-Jae: Fenerbahçe'de mutluyum

Avrupa ekiplerinin radarında olduğu belirtilen Fenerbahçeli Kim Min-Jae'den transfer açıklaması geldi.

Dünya Kupası Asya Elemeleri için Güney Kore Milli Takımı'na giden Kim-Min Jae, ülke medyasına Fenerbahçe ve milli takımla ilgili açıklamalar yaptı.

25 yaşındaki savunma oyuncusu, Fenerbahçe'deki başarılı çıkışı ile Avrupa ekiplerinin radarına girmişti.

Özellikle kendisini Fenerbahçe'ye getiren şu anda da ismi Everton ile geçen Vitor Pereira'nın Kim'i istediği haberleri çıkmıştı. Kim ise, Güney Kore basınında, "Cazip teklifler olabilir ama Fenerbahçe'de mutluyum ve gitmeyi düşünmüyorum." dedi.





"TÜRKİYE'DE İŞİM BİTMEDİ"

Güney Koreli stoper ayrıca, "Türkiye'deki işim henüz bitmedi. Benim için büyük fedakarlıklar yapan ve kadrosuna katmak için uğraş veren Fenerbahçe yönetimini yarı yolda bırakmam." diyerek transfer haberlerine nokta koydu.



