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    Kim Min-Jae için Rennes ve Napoli yarışta

    Kim Min-Jae için Rennes ve Napoli yarışta

    Kim Min-Jae için Rennes ve Napoli'nin girdiği kıyasıya yarış devam ediyor. Başarılı futbolcu Fransız ekibini istese de menajeri İtalya konusunda ısrarcı.
    • 21.07.2022 - 17:26
    • Güncelleme : 21.07.2022 - 18:05
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    Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun başında Beijing Guoan'dan transfer ettiği Kim Min-Jae'nin yeni adresi belli olmak üzere.

    Başarılı savunmacının sözleşmesinde bulunan çıkış maddesini ödemeye hazır olan Rennes ve Napoli arasındaki yarış ise gittikçe kızıştı.

    Rennes'in ödeme konusunda Fenerbahçe ile anlaşamamasını fırsat bilen İtalyan devi Napoli, Kim Min-Jae'yi ikna etmek için kolları sıvadı.

    20 milyon euroyu ödemeyi kabul eden İtalyan ekibi, Güney Koreli oyuncunun menajeriyle anlaşma sağlasa da 25 yaşındaki stoper Rennes'te forma giymek istiyor.

    Kim Min-Jae için Rennes ve Napoli yarışta #1

    Napoli'de forma giymeye yakın

    Fransızların son dönemde Ajax gibi futbolcu fabrikası olmasını kariyeri için önemli gören deneyimli oyuncu, menajerinin ısrarı nedeniyle Napoli'de forma giymeye daha yakın. Sarı-lacivertliler de İtalyanların ödemeyi peşin yapmasından dolayı stoperin Serie A'ya gitmesini istiyor.

    Kim Min Jae, Napoli’ye imza atarsa; yıllık 2 milyon euro net maaşın yanı sıra 800 bin euro da performans bonusu kazanacak. Yani kısaca toplam kazancı 2.8 milyon euro olacak.

    Kim Min-Jae için Rennes ve Napoli yarışta #2


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