Kim Min-Jae, İngiliz kulüplerinin radarında

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Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performansla Avrupa devlerinin radarına giren ve geçtiğimiz sezon başında Napoli'den Bayern Münih'e 50 milyon euroya transfer olan Kim Min-Jae, Almanya kariyerini noktalayabilir.

Bayern Münih'in gözden çıkarmaya hazırlandığı Kim Min-Jae'yle ilgili haberler ise sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırmıştı.

CHELSEA VE NEWCASTLE TAKİP EDİYOR

Fenerbahçeliler Kim Min-Jae'yi yeniden takımda görmek isterken oyuncunun yüksek bonservisi sonrası kiralama seçeneği gündeme geldi.

Kim Min-Jae'nin geleceği merak konusu olurken Fransız basınından Foot Mercato dikkat çeken bir haber yaptı.

Mercato'nun haberine göre Chelsea ve Newcastle, Kim Min Jae ile ilgileniyor.

BAYERN'DEN AYRILACAK

Yine haberde; Güney Koreli stoperin, sezon sonunda Bayern Münih'ten ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi.

Öte yandan Bayern Münih ile 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki Kim Min-jae'nin güncel piyasa değeri 45 milyon euro.

Bu sezon 41 maça çıkıp 3483 dakika süre alan Kim Min-jae, 3 gol katkısı verdi.