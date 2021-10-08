Kim Min-Jae: İyi ki Fenerbahçe'ye geldim

Kim Min-Jae, milli görev için gittiği ülkesi Güney Kore'de konuştu. Başarılı stoper, "Fenerbahçe'ye imza attıktan kısa süre sonra ne kadar isabetli bir karar verdiğimi anladım" dedi.

Fenerbahçe'ye gelir gelmez performansıyla taraftarların gönlünde taht kuran Kim Min-Jae, ülkesi Güney Kore'de açıklamalarda bulundu.

"İSABETLİ BİR KARAR VERDİM"

'Canavar' lakaplı stoper, ilk olarak sarı-lacivertlilere transfer sürecinden bahsetti. Yıldız stoper, "Beijing Guoan'dan ayrılmaya karar verdiğimde birçok takım temasa geçti. Çin Ligi'nden tanıdığım ve hırsına hayran olduğum Vitor Pereira beni arayarak, 'Seni Fenerbahçe'ye almak istiyorum' dedi. Teklifini kabul ettim. Fenerbahçe'ye imza attıktan kısa süre sonra ne kadar isabetli bir karar verdiğimi anladım." ifadelerini kullandı.

Güney Koreli futbolcu, Süper Lig'deki futbol ve mücadele seviyesinin, Avrupa'nın büyük liglerine yakın olduğunu dile getirdi.





"HARİKA BİR DUYGUYDU"

Kim Min-Jae, taraftara da övgüler yağdırarak, "Fenerbahçe taraftarı, benim gibi takımı için her türlü mücadeleyi ortaya koyan oyuncuları baş tacı yapıyor. Son oynadığımız Kasımpaşa maçında suratıma sert bir darbe aldım. Büyük acı çeksem de taraftarın bana duyduğu güven, verdiği enerji sayesinde ayağa kalkıp, maça devam etmeyi başardım. Karşılaşmanın ardından da taraftarlarımız beni tribüne çağırarak alkışladı. Benim için harika bir duyguydu." diye konuştu.



Bu arada Kim, dün Güney Kore'nin Suriye'yi 2-1 yendiği maçta 1 asist yaptı.



