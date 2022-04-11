Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 2-0 yendiği karşılaşmanın ardından İrfan Can Kahveci ve Kim Min-Jae'nin yaşadığı diyalog dikkat çekti.

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, evinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti.

90 dakika boyunca heyecanın üst seviyede olduğu karşılaşmada maçın en iyi oyuncularından İrfan Can Kahveci de mücadele sonunda açıklamalarda bulundu.

Galibiyeti hak eden tarafın kendileri olduğunu ifade eden İrfan Can Kahveci, "Maçın başından sonuna kadar oyunu domine ettik. Her şeyi yaptık. Bugün hak eden taraf bizdik. Sonucunda da galip geldik çok mutluyuz. Fenerbahçe'de oynayan her oyuncunun Galatasaray maçı için ayrı bir motivasyonu olur. Aynı şekilde Galatasaray'da da öyle. Biz her maça motive oluyoruz ama bu maçlar derbi olduğu için çok önemli. Galatasaray olmazsa Fenerbahçe olmaz, Fenerbahçe olmazsa Galatasaray olmaz. Biz bu maçlardan keyif almak istiyoruz ve alıyoruz." diye konuştu.

"Kalan maçların hepsini kazanmak istiyoruz"

Kalan maçların hepsini kazanmak istediklerine değinen İrfan Can Kahveci, "Zaten şu anda ikinci olduk. Ligin kalan maçlarının hepsinden galibiyetle ayrılmak istiyoruz. İnşallah önümüzdeki maçlara bakacağız." ifadelerini kullandı.

"Bugün alkışladılar, yarın belki ıslıklayabilirler"

Sahaya çıktığı her maçta taraftarın yüzünü güldürmek istediğini belirten İrfan Can Kahveci, "İsmail Hoca, Fenerbahçe'nin içinden gelmiş biri. İllaki bir etkisi oluyor. Zaten ikili ilişkileri çok iyi. Her gün kulüpte videoları, maçları izliyoruz. Sürekli taktik antrenmanlar yaptırıyor. Onun da payı var tabii ki. Geçen hafta kulüp televizyonumuza söylemiştim. Taraftarımızın benden beklentisi çok yüksek. Ben de onların beklentisine karşılık vermeye çalışıyorum. Her gün daha çok çalışıyorum. Bugün alkışladılar. Yarın belki ıslıklayabilirler. Ben sahaya çıktığımda onların yüzünü güldürmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Kim Min-Jae ve İrfan Can Kahveci'nin güldüren diyaloğu - İZLE



"Adam adam adam!"

Öte yandan İrfan Can Kahveci'nin basın mensuplarına konuştuğu sırada oradan geçen Kim Min-Jae'nin, Türkçe olarak "Vay adam adam adam" diye bağırması dikkat çekti. İrfan Can Kahveci de Güney Koreli stopere "Machine (makine)" diye bağırdı. İkilinin kısa diyaloğu sosyal medyada da çok konuşuldu.