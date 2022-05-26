Petrol
111.77
0.58%
Euro
17.5911
0.70%
Dolar
16.3856
0.13%
Altın
971.54
-0.33%
Borsa
2423
0.00%
Bitcoin
480.811
-1.23%
BTXN Coin
12.67
-5.30%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C
    Kim Min-Jae'den özel çocuklara 644 bin liralık yardım

    Kim Min-Jae'den özel çocuklara 644 bin liralık yardım

    Fenerbahçe'nin Koreli stoperi Kim Min-Jae, özel çocuklar için büyük bir maddi yardımda bulundu.
    • 26.05.2022 - 12:55
    • Güncelleme : 26.05.2022 - 13:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Fenerbahçe'de sezonun en çok öne çıkan ismi olan ve birçok Avrupa ekibinin transfer listesine giren Kim Min Jae, saha dışında da aktif bir yaşantı sergiliyor.

    Ülkesinde bir yardım organizasyonuyla gündeme gelen Güney Koreli futbolcu, engelli çocuklar için 50 milyon Güney Kore Won'u (644 bin TL) bağışta bulundu.

    Kim Min-Jae den özel çocuklara 644 bin liralık yardım #1

    Geçen yıl da bağış yapmıştı

    Deneyimli savunmacının, geçen yıl da aynı miktarda bir bağışı gerçekleştirdiği belirtildi.

    Bu arada Kim'in, bu yaz askerlik görevini de yapacağı öğrenildi. 25 yaşındaki oyuncunun, ülkesinde 3 hafta süreli kısa bir askerlik yapacağı ifade edildi.

    Kim Min-Jae den özel çocuklara 644 bin liralık yardım #2


    İlginizi Çekebilir

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!
    Tesla

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!

    Muş'ta göçmen kaçakçılarına operasyon: 18 gözaltı
    3. Sayfa

    Muş'ta göçmen kaçakçılarına operasyon: 18 gözaltı

    Yılmaz Erdoğan yazdı, Pınar Deniz, Boran Kuzum ve Yiğit Kirazcı oynadı! İşte Aşkın Kıyameti'nin yayın tarihi
    Medya

    Yılmaz Erdoğan yazdı, Pınar Deniz, Boran Kuzum ve Yiğit Kirazcı oynadı! İşte Aşkın Kıyameti'nin yayın tarihi

    Görüş Bildir