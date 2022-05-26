Kim Min-Jae'den özel çocuklara 644 bin liralık yardım

Kim Min-Jae'den özel çocuklara 644 bin liralık yardım

Fenerbahçe'nin Koreli stoperi Kim Min-Jae, özel çocuklar için büyük bir maddi yardımda bulundu.

Fenerbahçe'de sezonun en çok öne çıkan ismi olan ve birçok Avrupa ekibinin transfer listesine giren Kim Min Jae, saha dışında da aktif bir yaşantı sergiliyor.

Ülkesinde bir yardım organizasyonuyla gündeme gelen Güney Koreli futbolcu, engelli çocuklar için 50 milyon Güney Kore Won'u (644 bin TL) bağışta bulundu.





Geçen yıl da bağış yapmıştı

Deneyimli savunmacının, geçen yıl da aynı miktarda bir bağışı gerçekleştirdiği belirtildi.

Bu arada Kim'in, bu yaz askerlik görevini de yapacağı öğrenildi. 25 yaşındaki oyuncunun, ülkesinde 3 hafta süreli kısa bir askerlik yapacağı ifade edildi.



