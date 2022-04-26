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    Kim Min Jae'nin bonservis bedeli

    Kim Min Jae'nin bonservis bedeli

    Fenerbahçe'de Avrupa devlerinin listesinde olan Kim Min-Jae, satılmak istenmiyor. Başkan Ali Koç, Güney Koreli oyuncunun bonservisini 23 milyon euro olarak belirledi.
    • Haber Merkezi
    • 26.04.2022 - 09:17
    • Güncelleme : 26.04.2022 - 09:50
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    Vitor Pereira’nın Fenerbahçe ’ye belki de en büyük katkısı, Min-jae Kim ve Miguel Crespo’yu transfer ettirmesi oldu.

    Her iki oyuncu da daha ilk sezonlarından müthiş bir performans sergiledi. Özellikle Çin’in Beijing Guoan takımından gelen Kim, Avrupa’daki daha ilk yılında devlerin dikkatini çekti.

    Birçok takım, Güney Koreli için gözlemcilerini Fenerbahçe’nin maçlarına gönderdi. Ancak özellikle Tottenham, Everton ve Napoli, 25 yaşındaki savunmacıya imza attırma konusunda en ciddi olan kulüpler.

    Sarı-lacivertli yönetim, Kim’i en az bir sezon daha takımda tutmak istiyor. Bu nedenle satmayı kesinlikle düşünmüyor.

    Kim Min Jae nin bonservis bedeli #1

    Bonservis bedeli: 23 milyon euro

    Güney Koreli stoperi almak isteyen kulüplerin yapabileceği tek bir şey var: 23 milyon Euro’luk (364 milyon TL) serbest kalma bedelini ödemek.

    Tabii öncesinde Kim ile anlaşmaları da gerekiyor. Yıldız futbolcu şu anda Fenerbahçe’de çok mutlu ve ayrılmayı düşünmüyor. Ancak özellikle Tottenham gibi Avrupa’da iddialı bir takımın teklif yapması halinde bunu değerlendirebilir.

    Kim Min Jae nin bonservis bedeli #2


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