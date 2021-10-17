Kim Min Jae'nin kırmızı kart gördüğü pozisyon

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında ikinci sarıdan kırmızı kart göre Min Jae'nin pozisyonu tartışmalara neden oldu.

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor.

Maça hızlı başlayan Fenerbahçe 3. dakikada Rossi'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Sarı-Lacivertliler'de 14. dakikada Kim Min-Jae orta alanda Gervinho'yu düşürdü. Dev maçın hakemi Ali Şansalan, Güney Koreli futbolcuya sarı kart gösterdi.

MİN JAE'NİN TARTIŞMALI POZİSYONU

Min Jae bu kez 23'te Djaniny'i ceza alanına girerken düşürdü. Ali Şansalan düşünmeden tecrübeli stopere ikinci sarı kartını çıkardı ve Kim Min-Jae kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Pozisyonun ardından izleyiciler ikiye bölündü. Pozisyonun faul olmadığını söyleyen taraftarlar olurken, bazı izleyiciler de pozisyonun faul ve doğru karar olduğunu savundu.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)