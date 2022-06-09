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    Kim Min-Jae'nin sözleşmesi ne zaman bitecek?

    Fenerbahçe'nin başarılı futbolcularından Kim Min Jae'nin takımdan ayrılması gündemdeyken, "Kim Min-Jae'nin sözleşmesi ne zaman bitecek?" sorusu araştırılmaya başlandı.
    • 09.06.2022 - 17:33
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    Kim Min-Jae'nin sözleşmesi ne zaman bitecek?

    Jorge Jesus döneminde şampiyon olmak ve iyi transferler yapmaya çalışan Fenerbahçe yönetimi, mevcut oyuncuları korumak istiyor.

    Oyuncu kadrosunu çok fazla bozmak istemeyen Fenerbahçe, özellikle Kim'in performansından çok memnun.

    Kim'in gitmesini istemeyen Jesus ve Ali Koç'un gelen teklifler karşısında ne yapacağı ise merak konusu.

    Büyük kulüplerden teklif aldığı bilinen Kim ise tatilini ülkesinde geçiriyor. Askere gidecek olan futbolcu, kararını dönüşte verecek.

    Kim'in gitmesini istemeyen taraftarlar ise "Kim Min-Jae'nin sözleşmesi ne zaman bitecek?" sorusunu gündeme getirdi.

    Peki, Kim Min-Jae'nin sözleşmesi ne zaman bitecek? İşte yanıtı...

    Kim Min-Jae'nin sözleşmesi ne zaman bitecek?

    Fenerbahçe'nin Beijing Guoan'dan 3 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Kim Min-Jae'nin sözleşmesi 2025'te sona erecek.

    Başarılı futbolcunun güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösteriliyor. Sözleşmesinde çıkış maddesi de bulunan Güney Koreli'nin bu yaz takımdan ayrılması bekleniyor.

    Teknik Direktör Jorge Jesus’un takımın defansif anlayışından memnun olduğu ortaya çıktı. İsmail Kartal’ın gelişi sonrası toparlanan sarı-lacivertliler savunmadaki sıkıntıyı çözdükten sonra çıkışa geçmişti. Oyuncuların da geçen sezon bu anlayışı kafalarında oturtmaları Jesus’a yeni sezon öncesi avantaj sağlıyor.

    Kim Min-Jae nin sözleşmesi ne zaman bitecek? #1


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