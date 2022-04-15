Kim Min-Jae'ye 3 kulüpten büyük ilgi

Napoli’nin Güney Koreli savunmacıya olan yakın ilgisi sonrası İngiltere’den iki takım daha harekete geçti. Antonio Conte’nin, Tottenham gözlemcilerinin önerdiği Kim’e, yeşil ışık yaktığı belirtildi.

Fenerbahçe’nin yıldız stoperi, bu yaz transfer döneminin yıldızı olacak gibi görünüyor. Napoli, uzun süredir takip ettiği Kim Min-Jae'yi son olarak Galatasaray derbisinde izlemişti.

İtalyan ekibi, bu maç sonrası 25 yaşındaki savunmacıyı, takımdan ayrılmaya hazırlanan Rrahmani’nin bir numaralı alternatifi olarak belirlemişti.

Conte'nin görüşü de olumlu

Kim için devreye giren son ekip Tottenham oldu. İngiliz ekibi, başarılı oyuncuyu Beijing Guoan’da oynadığı dönemden beri izliyor. Tottenham da Galatasaray derbisine gözlemci göndermiş ve Kim için yeni bir rapor hazırlatmıştı.

Antonio Conte’ye sunulan raporda, Kim’in uzun süredir izlendiği, 3’lü savunma oynamaya alışık bir oyuncu olduğu belirtilerek iyi bir seçenek olduğu notu düşüldüğü belirtildi.

İtalyan menajerin de 25 yaşındaki stoper için yeşil ışık yakıp, ‘adaylarımız arasında yer alabilir’ şeklinde görüş bildirdiği kaydedildi.

Everton da istiyor

Kim Min-Jae'yi, ayrıca bir diğer İngiliz ekibi Everton’ın da yakın takibe aldığı ve sezon sonuna kadar maçlarını izleyeceği öğrenildi.

Güney Koreli savunmacının sözleşmesinde ‘23 milyon euroya (363 milyon TL) serbest kalır’ maddesi olduğu ve yönetimin daha düşük bir teklifi kabul etmeyeceği iddia edildi.

Kim, birçok gözlemcinin yer aldığı Galatasaray derbisinde hatasız bir futbol oynamış, tam 8 atak uzaklaştırmıştı.