Petrol
111.23
-0.07%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
588.634
-2.70%
BTXN Coin
30.50
-3.96%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Güneşli 10 C
    Kim Min-Jae'ye 3 kulüpten büyük ilgi

    Kim Min-Jae'ye 3 kulüpten büyük ilgi

    Napoli’nin Güney Koreli savunmacıya olan yakın ilgisi sonrası İngiltere’den iki takım daha harekete geçti. Antonio Conte’nin, Tottenham gözlemcilerinin önerdiği Kim’e, yeşil ışık yaktığı belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 15.04.2022 - 09:03
    • Güncelleme : 15.04.2022 - 09:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Fenerbahçe’nin yıldız stoperi, bu yaz transfer döneminin yıldızı olacak gibi görünüyor. Napoli, uzun süredir takip ettiği Kim Min-Jae'yi son olarak Galatasaray derbisinde izlemişti.

    İtalyan ekibi, bu maç sonrası 25 yaşındaki savunmacıyı, takımdan ayrılmaya hazırlanan Rrahmani’nin bir numaralı alternatifi olarak belirlemişti.

    Kim Min-Jae ye 3 kulüpten büyük ilgi #1

    Conte'nin görüşü de olumlu

    Kim için devreye giren son ekip Tottenham oldu. İngiliz ekibi, başarılı oyuncuyu Beijing Guoan’da oynadığı dönemden beri izliyor. Tottenham da Galatasaray derbisine gözlemci göndermiş ve Kim için yeni bir rapor hazırlatmıştı.

    Antonio Conte’ye sunulan raporda, Kim’in uzun süredir izlendiği, 3’lü savunma oynamaya alışık bir oyuncu olduğu belirtilerek iyi bir seçenek olduğu notu düşüldüğü belirtildi.

    İtalyan menajerin de 25 yaşındaki stoper için yeşil ışık yakıp, ‘adaylarımız arasında yer alabilir’ şeklinde görüş bildirdiği kaydedildi.

    Kim Min-Jae ye 3 kulüpten büyük ilgi #2

    Everton da istiyor

    Kim Min-Jae'yi, ayrıca bir diğer İngiliz ekibi Everton’ın da yakın takibe aldığı ve sezon sonuna kadar maçlarını izleyeceği öğrenildi.

    Güney Koreli savunmacının sözleşmesinde ‘23 milyon euroya  (363 milyon TL) serbest kalır’ maddesi olduğu ve yönetimin daha düşük bir teklifi kabul etmeyeceği iddia edildi.

    Kim, birçok gözlemcinin yer aldığı Galatasaray derbisinde hatasız bir futbol oynamış, tam 8 atak uzaklaştırmıştı.

    Kim Min-Jae ye 3 kulüpten büyük ilgi #3


    İlginizi Çekebilir

    İstanbul'da trafikte tartıştığı sürücünün aracına sopayla vurdu
    3. Sayfa

    İstanbul'da trafikte tartıştığı sürücünün aracına sopayla vurdu

    Üç Kuruş 23. bölüm fragmanı: Leyla kurtulsun diye dua ederken, Efe öldü!
    Magazin

    Üç Kuruş 23. bölüm fragmanı: Leyla kurtulsun diye dua ederken, Efe öldü!

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?
    Meta Trader

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?

    Görüş Bildir