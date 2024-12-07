Kingsley Coman: En iyisi Galatasaray'dı

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Bayern Münih forması giyen Kingsley Coman, Galatasaray'la ilgili bir itirafta bulundu.

Fransız yıldıza, Bayern Münih ile deplasmanda oynadığı en iyi atmosferler soruldu. Coman, en iyi atmosferin Galatasaray maçı olduğunu söyledi.

28 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray maçı gürültülüydü, çılgınca gürültülü! Topu aldığınızda ıslık çalma şekilleri çok gürültülüydü! İletişim bile kuramıyordunuz ama çok sevdim." diye konuştu.

Coman, bu atmosfere rağmen kazanıp kazanmadıklarına yönelik soruya, "Evet, kazandık ve gol attım. Maçın adamı seçildim. İletişim kuramadık ama çok sevdim, çılgıncaydı!" dedi.

Fransız yıldız, Galatasaray dışında ise deplasmanda oynadığı en iyi atmosferler olarak Celtic ve Benfica yanıtını verdi.

BAYERN KAZANMIŞTI

Galatasaray, geçen sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında sahasında Bayern Münih'e 3-1 kaybetmişti. Alman ekibinin ilk golü Coman'dan gelmişti.

Bayern Münih forması altında bu sezon 18 maçta süre bulan Coman, 4 gol attı ve 2 asist yaptı.