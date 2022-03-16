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    Kırgızistan'dan Galatasaray'a Beknaz Almazbekov tepkisi

    Kırgızistan Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, Galatasaray izin vermediği için Kırgız futbolcu Beknaz Almazbekov’un milli takım kampına katılamadığı duyuruldu.
    • Haber Merkezi
    • 16.03.2022 - 13:56
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    Kırgızistan'dan Galatasaray'a Beknaz Almazbekov tepkisi

    Galatasaray 'ın 16 yaşındaki genç futbolcusu Beknaz Almazbekov, geçtiğimiz günlerde Kırgızistan Milli Takımı'na davet edilmişti. Galatasaray u19 takımında yer alan futbolcuyu sarı-kırmızılıların, milli takım kampına göndermediği iddia edildi.

    Bişkek merkezli Kırgız Haber Ajansı AKIpress’te teknik adam ve federasyonun açıklamalarına yer verildi.

    "GALATASARAY ANLAŞMAYI İHLAL ETTİ"

    Kırgızistan Milli Takımı teknik direktörü Alexander Krestinin, kulübün oyuncunun gitmesine izin vermediğini söyledi.

    Kırgızistan Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada “Futbolcunun milli takım kampına katılması üzerine daha önce varılan anlaşma Galatasaray tarafından ihlal edilmiştir. Oyuncunun milli takımla olmayacak olmasının sebebi budur.” denildi.

    Kırgızistan dan Galatasaray a Beknaz Almazbekov tepkisi #1


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