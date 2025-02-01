AA & Ensonhaber

Türkiye Kupası D Grubunda mücadele eden 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor'u Beşiktaş maçı heyecanı sardı.

Bodrum FK ile grubun ilk maçında 4-4 berabere kalan ve 4 Şubat Salı günü Beşiktaş'a konuk olacak yeşil-beyazlı ekibin teknik direktörü Ahmet Duman, AA muhabirine, değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Kupası'nda 24 takım arasına kalmanın heyecanını ve gururunu yaşadıklarını ifade eden Duman, Beşiktaş maçına da çok iyi hazırlandıklarını dile getirdi.

"İYİ HAZIRLANIP ÇIKACAĞIZ"

Kupada "iddialı" olduklarını vurgulayan Duman, şu şekilde konuştu:

Beşiktaş karşılaşmasına çok eksiğimiz olmasına rağmen iyi hazırlanıp çıkacağız. Beşiktaş'a karşı çekinmeden, lig maçında nasıl oynuyorsak, neler yapmamız gerekiyorsa o şekilde oynayacağız. Umarım ki maç sonu da Kırklareli taraftarlarına bir gurur yaşatırız.

"GÜCÜMÜZÜ GÖSTERMEK İSTİYORUZ"

Beşiktaş maçında sonucun çok önemli olduğunu ve ellerinden geleni yapacaklarını anlatan Duman, şunları dedi:

Bir heyecan var. Kırklarelispor gibi ya da 2. Lig veya alt liglerde oynayan takımların Türkiye'nin en önemli kulüplerinden biriyle oynaması bir heyecan yaratıyor. Futbolculuk hayatlarında arkadaşlarımız ve bizim gibi teknik adamların hayatlarında birkaç defa olacak şeyler. Bu fırsatı da iyi değerlendirmek istiyoruz ve sesimizi, gücümüzü göstermek istiyoruz.

"MOTİVE OLURSAK BAŞARILI OLURUZ"

Karşılaşmadan galip ayrılmayı hedeflediklerini aktaran Duman, şu ifadeleri kullandı:

Biz iyi rakiplere karşı daha iyi oynuyoruz, daha iyi motive oluyoruz. Bodrum FK'ya karşı da çok iyi oynadık. Bireysel hatalardan gol yedik. Sahada tüm futbolcular eşit. Biraz daha fazla koşarsak, biraz daha motive olursak başarılı oluruz.

"SÜRPRİZ PEŞİNDEYİZ"

Futbolculardan Okan Derici de Beşiktaş karşılaşmasına çok iyi hazırlandıkları vurguladı.

Derici, tüm zorlukları aşıp rakipleri karşısında 3 puan almak istediklerini kaydetti.

Zevkli bir karşılaşma olacağını ifade eden Derici, şöyle devam etti:

Futbolcu için tabii ki unutulmaz maçlar arasına girebilecek bir karşılaşma. Herkese nasip olmuyor böyle maçlarda oynamak. Sürpriz yapma peşindeyiz. Herkes zor diyor ama biz zoru seviyoruz. Zevkli bir maç olacağını düşünüyorum. Hepimiz futbolcuyuz sadece arada lig farkı var. Kalite farkı var mı maçta göreceğiz. Elimizden geleni yapıp en güzel skoru almaya çalışacağız.

"HERKESTE BEŞİKTAŞ İLE OYNAYACAK OLMANIN HEYECANI VAR"

Futbolculardan Bedirhan Özyurt ise futbol hayatında ilk kez böyle büyük bir karşılaşmaya çıkacağını belirtti.

Beşiktaş'a karşı ellerinden geleni yapacaklarını anlatan Özyurt, spor camiasını "şaşırtmak" istediklerini söyledi.

Gruptan çıkmak için Beşiktaş karşılaşmasından galip ayrılmak istediklerini aktaran Özyurt, şu yorumu yaptı: