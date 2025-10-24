Kırmızı kart beklenmişti: Edson Alvarez'in faul sonrası son durumu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Fenerbahçe, Almanya temsilcisi Stuttgart'ı Chobani Stadyumu'nda konuk etti.

Karşılaşmanın 20. dakikasında yaşanan pozisyon, hem tribünlerde hem sosyal medyada büyük tartışma yarattı.

Maçın 20. dakikasında Fenerbahçeli Edson Alvarez, Stuttgartlı futbolcu Bilal El Khannouss'un sert müdahalesiyle yerde kaldı.

HAKEM KIRMIZI ATLADI

Pozisyonun ardından sarı-lacivertli futbolcular, rakip oyuncunun doğrudan kırmızı kartla cezalandırılması gerektiğini savundu.

Karşılaşmanın Danimarkalı hakemi Jakob Kehlet, uzun süren itirazlara rağmen El Khannouss'a sadece sarı kart gösterdi.

Fenerbahçeli futbolcular, pozisyonun VAR tarafından incelenmesini bekledi ancak VAR hakemi Jonas Hansen'den herhangi bir uyarı gelmedi ve oyun devam etti.

BACAĞININ SON HALİ GÖRÜNTÜLENDİ

Maç sonrası ortaya çıkan görüntülerde, Edson Alvarez'in bacaklarının yaralı ve kanlar içinde olduğu görüldü.

Fenerbahçe taraftarları sosyal medyada hakemin kararına büyük tepki gösterirken, birçok yorumda pozisyonun "net kırmızı kartlık" olduğu vurgulandı.