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- Kırmızı kart gören Bilic'in takımı 5-2 yenildi
Kırmızı kart gören Bilic'in takımı 5-2 yenildi
Premier Lig'de Everton, evinde West Bromwich'i 5-2 mağlup etmeyi başardı. Konuk ekibin teknik direktörü Slaven Bilic itirazları sebebiyle kırmızı kartla tribüne gönderildi.
- Haber Merkezi
- 19.09.2020 - 16:30
Premier Lig'in 2. haftasında Everton, Slaven Bilic'in takımı West Bromwich ile karşı karşıya geldi.
Mavi-beyazlılar Bilic'in takımı Dominic Calvert-Lewin (3) James Rodriguez ve Michael Keane'in golleriyle 5-2 mağlup etmeyi başardı. Konuk ekibin golleri Grady Diangana ve Matheus Pereira'dan geldi.
BILIC'E KIRMIZI KART ŞOKU
Everton-West Bromwich maçında Kieran Gibbs ilk yarının son dakikasında oyundan atılırken, WBA teknik direktörü Slaven Bilic de itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü.
Lige kötü başlangıç yapan West Bromwich ligin ilk haftasında da Leicester'a sahasında 3-0 mağlup olmuştu.