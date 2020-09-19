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    Kırmızı kart gören Bilic'in takımı 5-2 yenildi

    Premier Lig'de Everton, evinde West Bromwich'i 5-2 mağlup etmeyi başardı. Konuk ekibin teknik direktörü Slaven Bilic itirazları sebebiyle kırmızı kartla tribüne gönderildi.
    • Haber Merkezi
    • 19.09.2020 - 16:30
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    Kırmızı kart gören Bilic'in takımı 5-2 yenildi

    Premier Lig'in 2. haftasında Everton, Slaven Bilic'in takımı West Bromwich ile karşı karşıya geldi.

    Mavi-beyazlılar Bilic'in takımı Dominic Calvert-Lewin (3) James Rodriguez ve Michael Keane'in golleriyle 5-2 mağlup etmeyi başardı. Konuk ekibin golleri Grady Diangana ve Matheus Pereira'dan geldi.

    Kırmızı kart gören Bilic in takımı 5-2 yenildi #1

    BILIC'E KIRMIZI KART ŞOKU

    Everton-West Bromwich maçında Kieran Gibbs ilk yarının son dakikasında oyundan atılırken, WBA teknik direktörü Slaven Bilic de itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü.

    Lige kötü başlangıç yapan West Bromwich ligin ilk haftasında da Leicester'a sahasında 3-0 mağlup olmuştu.

    Kırmızı kart gören Bilic in takımı 5-2 yenildi #2

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