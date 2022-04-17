Kırmızı kart gören Mario Balotelli, Trabzonspor maçında yok

Adana Demirspor'un yıldız golcüsü Mario Balotelli, Kasımpaşa maçında kırmızı kart gördü.

Adana Demirspor'un Kasımpaşa ile karşı karşıya geldiği maçta Mario Balotelli, kırmız kart görerek oyun dışında kaldı.

İtalyan golcü ,45+3. dakikada Kasımpaşalı oyuncu Doğucan'a yaptığı müdahale sonrası, hakem Kadir Sağlam tarafından direkt kırmızı kart ile oyundan atıldı.

Adana Demirspor kariyerindeki ilk kırmızı kart

Bu sezon 9 sarı kart gören tecrübeli oyuncu, Adana Demirspor kariyerindeki ilk kırmızı kartı gördü.

Mario Balotelli, Adana Demirspor'un gelecek hafta Trabzonspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)