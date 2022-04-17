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- Kırmızı kart gören Mario Balotelli, Trabzonspor maçında yok
Kırmızı kart gören Mario Balotelli, Trabzonspor maçında yok
Adana Demirspor'un yıldız golcüsü Mario Balotelli, Kasımpaşa maçında kırmızı kart gördü.
- Haber Merkezi
- 17.04.2022 - 17:23
- Güncelleme : 17.04.2022 - 17:42
Adana Demirspor'un Kasımpaşa ile karşı karşıya geldiği maçta Mario Balotelli, kırmız kart görerek oyun dışında kaldı.
İtalyan golcü ,45+3. dakikada Kasımpaşalı oyuncu Doğucan'a yaptığı müdahale sonrası, hakem Kadir Sağlam tarafından direkt kırmızı kart ile oyundan atıldı.
Adana Demirspor kariyerindeki ilk kırmızı kart
Bu sezon 9 sarı kart gören tecrübeli oyuncu, Adana Demirspor kariyerindeki ilk kırmızı kartı gördü.
Mario Balotelli, Adana Demirspor'un gelecek hafta Trabzonspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.
(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)