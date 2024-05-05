Kırşehir FSK, 3. Lig'e düştü Kırşehir Futbol Kulübü ligin son maçında Trabzon FK'ya 5-4'lük skorla yenildi ve 3. Lig'e düştü.

İHA

Ligin son maçında sahasında 1461 Trabzon FK'ya 5-4'lük skorla yenilen Kırşehir FK, sezonu mağlup kapattı.

Yeşil-beyazlılar; bu sezon 36 maçta 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 23 mağlubiyet alarak topladığı 23 puanla küme düştü ve gelecek sezon 3. Lig'de mücadele edecek.

Grupta en çok gol yiyen takım oldular

2. Lig'de çıktığı 36 maçta rakip ağlara 38 gol gönderip, kalesinde ise 76 gol gören Kırşehir FK, grubunda en çok gol yiyen takım oldu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)