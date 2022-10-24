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    Kızılyıldız - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi macereasına kaldığı yerden devam ediyor. Temsilcimizin deplasmanda Kızılyıldız ile oynayacağı maçın detayları merak uyandırdı..
    • 24.10.2022 - 17:25
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    Kızılyıldız - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Trabzonspor H grubu 5. maçında deplasmanda Kızılyıldız ile karşılaşacak. Bordo mavililer grup lideri olan Kızılyıldız'ı mağlup ederek liderliği ele almak istiyor.

    Grupta oynanan 4 maç sonunda Kızılyıldız aldığı 9 puanlar 1. sırada yer alırken Trabzonspor 4 maçta aldığı 6 puan ile grupta 2. sırada yer alıyor.

    Trabzonspor gruptaki son maçında sahasında Fransız ekibi Monaco'yu 4-0 mağlup etti. Kızılyıldız ise son maçında Ferencvaros'a 2-1 mağlup oldu.

    Zirveyi yakından ilgilendiren maçın detayları futbolseverler tarafından merak edliyor. Peki Kızılyıldız - Trabzonspor maçı ne zaman oynanacak? İşte cevabı..

    Kızılyıldız - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #1

    Kızılyıldız - Trabzonspor maçı ne zaman oynanacak?

    Kızılyıldız - Trabzonspor maçı 27 Ekim Perşembe günü oynanacak. Rajko Mitić Stadyumu'nda saat 22.00'de oynanacak mücadele EXXEN ekranlarında yayınlanacak.


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