Kızılyıldız - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kızılyıldız - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi macereasına kaldığı yerden devam ediyor. Temsilcimizin deplasmanda Kızılyıldız ile oynayacağı maçın detayları merak uyandırdı..

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Trabzonspor H grubu 5. maçında deplasmanda Kızılyıldız ile karşılaşacak. Bordo mavililer grup lideri olan Kızılyıldız'ı mağlup ederek liderliği ele almak istiyor.

Grupta oynanan 4 maç sonunda Kızılyıldız aldığı 9 puanlar 1. sırada yer alırken Trabzonspor 4 maçta aldığı 6 puan ile grupta 2. sırada yer alıyor.

Trabzonspor gruptaki son maçında sahasında Fransız ekibi Monaco'yu 4-0 mağlup etti. Kızılyıldız ise son maçında Ferencvaros'a 2-1 mağlup oldu.

Zirveyi yakından ilgilendiren maçın detayları futbolseverler tarafından merak edliyor. Peki Kızılyıldız - Trabzonspor maçı ne zaman oynanacak? İşte cevabı..

Kızılyıldız - Trabzonspor maçı ne zaman oynanacak?

Kızılyıldız - Trabzonspor maçı 27 Ekim Perşembe günü oynanacak. Rajko Mitić Stadyumu'nda saat 22.00'de oynanacak mücadele EXXEN ekranlarında yayınlanacak.

