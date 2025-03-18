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AA

Kocaelispor’un 2011-12 sezonunda, TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele ettiği dönemde transfer yasağı nedeniyle genç futbolculara şans verilen takımda bir süre kaleyi koruyan Han, daha sonra futbola ara verme kararı aldı.

Babasının mesleği otobüs şoförlüğüne yönelen Han, 2022'de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki UlaşımPark AŞ’de şoför olarak çalışmaya başladı.

OTOBÜS MESAİSİ BİTİNCE SAHADA MESAİSİ BAŞLIYOR

Şoförlük yaptığı dönemde antrenörlük belgelerini tamamlayan 30 yaşındaki Han, kaleci eğitimine odaklanmak için geçtiğimiz yıl beden eğitimi öğretmeni eşi Hediye Nur Han ile İzmit’in Yahya Kaptan Mahallesi’nde kaleci akademisi kurdu.

Burada genç yeteneklere kalecilik eğitimi veren Han, otobüsteki mesaisi sonrası sahada çalışmalarını sürdürüyor.

5 YAŞINDAKİ OĞLUNU DA KALECİ OLARAK YETİŞTİRİYOR

Kayınpederinin başkanlığını ve teknik direktörlüğünü yaptığı Sakarya Süper Amatör Ligi B Grubu’nda mücadele eden Sakarya Bekirpaşa Çaybaşı Spor’da forma giymeye devam eden Han, direksiyondan da futboldan da kopmuyor.

Mesai arkadaşlarının çocuklarına da akademisinde eğitim veren Han, 5 yaşındaki oğlu Mehmet Alp’i de kaleci yetiştiriyor.

KENDİNİ HAZIR HİSSEDİNCE AKADEMİYİ KURMA KARARI VERDİ

Kaleci Han, futbola Kağıtspor'da başladığını, sonrasında Kocaelispor'a transfer olup A takıma yükseldiğini belirterek yeşil-siyahlı ekibin zor döneminde takımdaki gençler olarak en iyi şekilde mücadele ettiklerini dile getirdi.

Daha sonra futbola ara verme kararı aldığına değinen Han, bir süre sonra kaleci antrenörlüğüne başladığını, kendini hazır hissedince akademiyi kurma kararı verdiğini anlattı.

"İKİ İŞİMİ DE SEVİYORUM"

Samet Han, mesaisinin bitiminde akademide antrenmanlara çıktığını aktararak "İki işimi de çok sevdiğim için çok zor gelmiyor. Belediye de çalışma sistemimiz bir hafta sabah bir hafta akşam olduğundan akademimizde de rahat şekilde antrenman yapma imkanımız oluyor." diye konuştu.

Mesai arkadaşlarının bu durumu güzel karşıladığına değinen Han, akademide eğitim alan sporcuların birkaçının mesai arkadaşlarının çocukları olduğunu kaydetti.

"ŞOFÖRLÜKTEN ZEVK ALIYORUM"

Bazı yolcuların kendisini görünce şaşırdığını anlatan Han şu ifadeleri kullandı:

Biz işimizi yapıyoruz, otobüs sevdası bizde babadan ve deden geliyor. Biz bu işle uğraşıyoruz, sevdiğimiz için de şoförlük yapmayı garipsemiyoruz, aksine bundan zevk alıyoruz. 'Kocaelispor'da oynuyordun, şimdi buradasın, akademin de var, senin için değişik tecrübe oluyor.' diyenler oluyor.

"EN BÜYÜK DESTEKÇİM, EŞİM"

Han, akademide en dipten en yukarıya kadar bütün temel eğitimleri oturtarak gerçekleştirdiklerini, sporcuların buradan aldıkları eğitimle gittikleri takımlarda kendilerini gösterdiklerini söyledi.

Akademide yanında yer alan beden eğitimi öğretmeni eşiyle işlerinin daha da kolaylaştığına işaret eden Han, şöyle devam etti:

Onunla oturur konuşuruz, fikir alışverişi yaparız, evde sohbetlerimizin büyük bölümü futbol ve öğrencilerimizin üzerine geçiyor. En büyük destekçim eşim, onunla birlikte bu yola çıktık. 5 yaşında oğlumuz var, onu da ufaktan yetiştirmeye başlıyoruz. Eşimin babasının Sakarya'da amatör kulübü var. Şu an orada da kalecilik yapıyorum.

"ELİMDEN GELDİĞİNCE ONU DESTEKLİYORUM"

Samet Han'ın eşi beden eğitimi öğretmeni ve pilates eğitmeni Hediye Nur Han ise eşiyle 17-18 yaşlarında Kocaelispor'da oynadığı dönem tanıştıklarını söyledi.

Eşini futbola döndürmek için çok uğraştığını ancak sahalara antrenör dönebildiğini söyleyen Han, şunları dile getirdi: