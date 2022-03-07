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    Kocaeli'de İrfan Can Kahveci’nin gördüğü kırmızı karta sinirlendi, kalp krizi geçirdi

    Kocaeli’de evinde ailesiyle Fenerbahçe - Trabzonspor maçını izleyen Fenerbahçe taraftarı Ahmet Özdemir, İrfan Can Kahveci’ye gösterilen kırmızı kart sonrası kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 07.03.2022 - 06:27
    • Güncelleme : 07.03.2022 - 08:05
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    Kocaeli'de İrfan Can Kahveci’nin gördüğü kırmızı karta sinirlendi, kalp krizi geçirdi

    Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Alikahya mevkiinde bulunan Fatih Mahallesinde evinde ailesiyle beraber Fenerbahçe - Trabzonspor maçını izleyen 27 yaşındaki Ahmet Özdemir, hakemin İrfan Can Kahveci’ye kırmızı kart gösterdiği pozisyonda bir anda fenalaştı.

    KALP KRİZİ GEÇİREREK HAYATINI KAYBETTİ

    Özdemir’in yere yığıldığın gören ailesi hemen hastanenin yolunu tuttu. Hastanede 27 yaşındaki gencin kalp krizi geçirdiği tespit edildi.

    Tüm çabalara rağmen kurtarılamayan Ahmet Özdemir, hayatını kaybetti.

    Öte yandan, Ahmet Özdemir’in daha önce akciğer kanseri hastalığı geçirdiği ve kanseri atlattığı öğrenildi.

    Kocaeli de İrfan Can Kahveci’nin gördüğü kırmızı karta sinirlendi, kalp krizi geçirdi #1

    Kocaeli de İrfan Can Kahveci’nin gördüğü kırmızı karta sinirlendi, kalp krizi geçirdi #2

    Kocaeli de İrfan Can Kahveci’nin gördüğü kırmızı karta sinirlendi, kalp krizi geçirdi #3

    Kocaeli de İrfan Can Kahveci’nin gördüğü kırmızı karta sinirlendi, kalp krizi geçirdi #4


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