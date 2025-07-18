Kocaelispor, Adana Demirspor'a 5 attı

Yeni sezon öncesi çalışmalarını Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Kocaelispor, 1. Lig takımlarından Adana Demirspor ile karşılaştı.
Kocaelispor, rakibini 5-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.
KOCAELİSPOR RAHAT KAZANDI
Kamp merkezindeki sahada oynanan müsabakada Kocaelispor'un gollerini 47. dakikada Barış Alıcı, 57 ve 90. dakikalarda Ahmet Sağat, 59. dakikada Samet Yalçın ve 60. dakikada Ryan Mendes kaydetti.
Yeşil-siyahlılar, bugün çift idmanla hazırlıklarını sürdürecek.