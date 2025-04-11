Kocaelispor, Adanaspor'u deplasmanda yendi

AA

1. Lig'in 33. haftasında Kocaelispor, Adanaspor deplasmanına konuk oldu. Kocaelispor, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçtan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

KOCAELİSPOR FARKLI KAZANDI

Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Markao, 35. dakikada Oğulcan Çağlayan, 44. dakikada Rigoberto Rivas ve 90+2. dakikada Ryan Mendes attı. Adanaspor'un tek golü 49. dakikada penaltıdan Daniel Candeias'tan geldi.

Kocaelispor'da Ryan Mendes, 90. dakikada kullandığı penaltıda kaleci Korcan Çelikay'ı geçemedi. Hakem Burak Pakkan, kaleci Korcan'ın penaltıda çizgiyi ihlal ettiğini belirterek penaltının tekrar edilmesini istedi. Ryan Mendes, tekrarlanan penaltıda bir kez daha kaleci Korcan'a takıldı ancak dönen topu tamamladı ve skoru 4-1'e getirdi ve maç 4-1'lik skorla tamamladı.

KOCAELİSPOR LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonucun ardından Kocaelispor, ligde bir hafta aradan sonra kazandı. İsmet Taşdemir'in ekibi ligdeki yenilmezlik serisini ise 13 maça çıkardı.

Kocaelispor, bu galibiyetle birlikte ligde 66 puana yükseldi. 1. Lig'de lider durumda bulunan Kocaelispor, kalan beş haftada 7 puan alması halinde rakiplerinin sonuçlarına bakmadan doğrudan Süper Lig'e yükselecek. Adanaspor, ligde 27 puanda kaldı.

Kocaelispor, ligin bir sonraki haftasında sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Adanaspor, ligde gelecek hafta Erzurumspor'u konuk edecek.