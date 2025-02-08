Kocaelispor, Amed Sportif Faaliyetler karşısında tek golle güldü

Haber Merkezi

1. Lig'in 23. hafta mücadelesinde Kocaelispor ile Amed Sportif Faaliyetler karşı karşıya geldi.

Kocaeli Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.

Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Markao kaydetti.

LİDER KOCAELİSPOR, 48 PUANA YÜKSELDİ

Bu sonucun ardından Kocaelispor, ligde bir hafta aradan sonra kazandı ve 48 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Amed Sportif Faaliyetler, 31 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Kocaelispor, Manisa FK deplasmanına gidecek. Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Bandırmaspor'u konuk edecek.