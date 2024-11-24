Kocaelispor - Bandırmaspor maçında galip gelen yok

Haber Merkezi
1. Lig'in 13. hafta mücadelesinde Kocaelispor ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi.
Kocaeli Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan çıkmadı ve maç 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
KAZANAN YOK
Kocaelispor, Cihat Çelik'in 32. dakikadaki golüyle öne geçti. Bandırmaspor, 39. dakikada Atınç Nukan ile eşitliği sağladı.
Konuk ekibi öne geçiren golü 56. dakikada Josip Vukovic kendi kalesine attı. Oğulcan Çağlayan, 90+3'te bulduğu golle takımını zirvede tuttu.
KOCAELİSPOR, LİDERLİĞİNE DEVAM ETTİ
Kocaelispor 26 puanla ilk sıradaki yerini korudu. Bandırmaspor ise 25 puanla ikinci sırada kaldı.
Bandırmaspor, gelecek hafta Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Kocaelispor ise sahasında Adanaspor'u konuk edecek.
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