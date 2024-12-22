Kocaelispor, Boluspor karşısında üç puanı aldı

Haber Merkezi
1. Lig'in 17. hafta mücadelesinde Boluspor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi.
Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 3-1'lik skorla konuk takım Kocaelispor oldu.
KOCAELİSPOR, DEPLASMANDA KAZANDI
Kocaelispor'un gollerini 71. ve 90+8. dakikalarda Ryan Mendes, 90. dakikada ise Markao kaydetti.
Boluspor'un tek golünü ise 39. dakikada Fethi Özer kaydetti. Boluspor'da Naby Oulare 72. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
LİG LİDERİ KOCAELİSPOR
Bu sonuçla birlikte Kocaelispor ligde 35 puanla liderliğe ulaşırken, Boluspor 23 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Kocaelispor evinde Iğdır FK'yi ağırlarken, Boluspor deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.
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