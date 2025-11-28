Kocaelispor evinde Gençlerbirliği'ni tek golle geçti

- Kocaelispor, Süper Lig'in 14. haftasında Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi.
- Serdar Dursun'un attığı tek gol, VAR incelemesiyle onaylandı.
- Kocaelispor böylece 18 puana ulaşırken, Gençlerbirliği 11 puanda kaldı.
Süper Lig’in 14. haftasında Kocaelispor, Gençlerbirliği’ni konuk etti.
Mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanmayı başaran Kocaelispor'un golünü 24. dakikada Serdar Dursun kaydetti.
Serdar Dursun'un golü önce ofsayt nedeniyle iptal edildi, VAR'dan gelen uyarının ardından ise geçerli sayıldı.
Bu sonuçlar puanını 18 yapan Kocaelispor, ligdeki bir sonraki maçında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
11 puanda kalan Gençlerbirliği ise evinde Fatih Karagümrük ile puan mücadelesi verecek.
KOCAELİSPOR: 1 - GENÇLERBİRLİĞİ: 0
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Anıl Usta, Samet Çiçek
Kocaelispor: Jovanovic, Dijksteel, Smolcic, Agyei (Dk 90+2 Syrota), Linetty (Dk. 83 Keita), Cafumana, Churlinov (Dk. 84 Can Keleş), Serdar Dursun, Haidara, Ahmet Oğuz, Tayfur Bingöl
Gençlerbirliği: Velho, Zuzek, Goutas, Samed Onur (Dk. 70 Varesanovic), Metehan Mimaroğlu (Dk. 60 Onyekuru), Pereira, Dele-Bashiru, Dilhan Demir (Dk. 60 Koita), Hanousek, Niang, Tongya (Dk. 88 Csoboth)
Gol: Dk. 24 Serdar Dursun (Kocaelispor)