Kocaelispor, Fatih Karagümrük'ü iki golle geçti

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1. Lig'in 11. hafta mücadelesinde Kocaelispor, sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.

Kocaeli Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.

KOCAELİSPOR, 2 GOLLE KAZANDI

Kocaelispor, Oğulcan Çağlayan ile 53. dakikada öne geçti. Fatih Karagümrük, bu gole 57. dakikada Nikola Dovedan ile cevap verdi. Ev sahibi Kocaelispor, 90. dakikada Ryan Mendes'in attığı golle maçı 2-1 kazandı.

KOCAELİSPOR, SAKARYASPOR'A KONUK OLACAK

Bu sonucun ardından Kocaelispor, 22 puana yükseldi. Fatih Karagümrük, 18 puanda kaldı.

Kocaelispor, gelecek hafta ezeli rakibi Sakaryaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Fatih Karagümrük, sahasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.