Fenerbahçe, Kocaelispor'u iki golle geçti

Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun heyecanı yaşanıyor.

Ligin 20. hafta mücadelesinde Selçuk İnan’ın çalıştırdığı Kocaelispor ile Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, hakem Alper Akarsu’nun düdük çaldığı maçta Kocaeli Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, konuk olduğu rakibi Kocaelispor'u 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada ceza sahası dışından Marco Asensio ve 75. dakikada Dorgeles Nene attı.

Konuk ekip Fenerbahçe'de 13. dakikada sarı kart gören Edson Alvarez, cezalı duruma düştü. Meksikalı futbolcu, gelecek hafta Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.

Süper Lig'de bir hafta aranın ardından kazanan Fenerbahçe, puanını 46'ya yükseltti ve 49 puanlı lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Ligde galibiyet hasreti 3 maça yükselen Kocaelispor, 24 puanda kaldı.

Fenerbahçe, Türkiye Kupası maçında perşembe günü 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, ligin bir sonraki haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Kocaelispor, kupada perşembe günü Beşiktaş deplasmanına gidecek. Körfez ekibi, ligde gelecek hafta ise Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

CANLI ANLATIM

Maç sonucu: Kocaelispor 0-2 Fenerbahçe

89' Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu yaptığı faulün sarı kart gördü.

88' Fenerbahçe'de Marco Asensio kenara geliyor, Yiğit Efe Demir oyunda.

85' Kocaelispor'da Habib Keita ve Rigoberto Rivas kenara gelirken, Serdar Dursun ve Muharrem Cinan oyunda.

83' Kocaelispor'da Nonge'nin sol kanattan yaptığı orta Skriniar'ın kafasından sekip kornere gitti.

81' Fenerbahçe'de İsmail orta alanda Balogh'un müdahalesiyle yerde kaldı. Karar faul.

79' Kocaelispor'da Massadio Haidara çıkıyor, Darko Churlinov oyunda.

75' Fred'in pasıyla sağa kanattan bindiren Semedo ceza sahasına girdi pası kale önüne çıkardı. O noktada bulunan Nene tekte vurarak topu ağlara gönderdi.

75’ Gol… Kocaelispor 0-2 Fenerbahçe (Nene)

74' Fenerbahçe bu dakikalarda topa sahip olarak tempoyu düşürmeye çalışıyor.

72' Fenerbahçe'de Anderson Talisca oyundan çıkıyor. Yerine Fred oyuna girdi.

69' Kocaelispor'da Karol Linetty ve Can Keleş kenara gelirken Daniel Agyei ve Joseph Nonge oyunda.

67' Fenerbahçe'de Kerem, ceza yayının gerisinden kaleyi denedi. Top uzak taraftan auta gitti.

64' Fenerbahçe, Kocaelispor yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.

61' Fenerbahçe'de üç oyuncu değişikliği... Edson Alvarez, Anthony Musaba ve Youssef En-Nesyri kenara gelirken Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene ve İsmail Yüksek oyuna giriyor.

60' Kocaelispor'da Ahmet Oğuz'un kullandığı köşe vuruşunda Show uzak direğe kafa vuruşu yaptı, top direkten döndü.

58' Kocaelispor'da Ahmet Oğuz sağ kanattan topu penaltı noktasına çıkardı. Petkovic müsait pozisyonda sert vurdu, Ederson kornere çeldi.

57' Fenerbahçe'de Mert Müldür yan hakeme yaptığı şiddetli itiraz sonucu sarı kart gördü.

56' Kocaelispor'da Haidara ceza sahasının solundan son çizgiye inip topu kale önüne çıkardı. Petkovic topa vurmaya çalışırken ıskaladı ve ayağı Oosterwolde'ye geldi. Karar faul.

54' Kocaelispor savunmadan topu çıkartmakta zorlanıyor, Fenerbahçe baskıyla rakibini hataya zorluyor.

52' Kocaelispor'da Ahmet Oğuz'un kullandığı köşe vuruşunda Ederson tek yumrukla topu uzaklaştırdı.

49' Kocaelispor'da Keita şansını çok uzaktan denedi. Top kalenin solundan auta gitti.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Kocaelispor 0-1 Fenerbahçe

45' Fenerbahçe İdari Menajeri kırmızı kart gördü.

45' Kocaelispor'da Karol Linetty sarı kart gördü.

45' Marco Asensio ceza sahası yayının gerisinden adeta füze gönderdi, top üst direkten içeri girdi. İnanılmaz bir gol.

45’ Gol… Kocaelispor 0-1 Fenerbahçe (Asensio)

45' Fenerbahçe'de Asensio ceza sahasının solundan içeri ortaladı, En-Nesyri vurdu savunma çizgiden çıkardı. dönen topa kale önünde Alvarez vurdu kaleci Gökhan kurtardı.

43' Fenerbahçe'de Talisca kaleyi karşısına alıp şutunu çekti, savunmadan seken top kornere gitti.

40' Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan şiddetli itirazları sonucu sarı kart gördü.

38' İki takım oyuncuları da hakemin yanındalar. Gerçekten çok gergin bir maç oluyor.

37' Kocaelispor'da Show, Talisca'nın topsuz alandaki müdahalesi sonrası yerde kaldı. Sağlık ekipleri sahada. Oyun durdu.

36' Fenerbahçe'de Asensio'nun kullandığı köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırdığı topu ceza sahası dışında Semedo kontrol etti ve şutunu çekti. Top üstten auta gitti.

33' Fenerbahçe takım halinde Kocaelispor yarı sahasında hazırlık paslarıyla boşluk arıyor.

30' Kocaelispor'da Haidara iki rakibini geçtikten sonra üçüncüde yer kaldı ama hakem oralı olmadı. Yeşil-siyahlı futbolcular itiraz ediyorlar.

27' Kocaelispor'da Rigoberto Rivas düdükten sonra topa vurduğu için sarı kart gördü.

24' Keita şimdi ayağa kalktı. Ciddi bir şeyi yok gibi görünüyor.

23' Kocaelispor'da Keita, Edson ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı.

20' Maçta fiziksel temaslar çok sıklaştı. İki takım da faul yapmaktan çekinmiyor.

17' Kocaelispor'da Can Keleş'in sağ kanattan yaptığı orta kaleye yöneldi ve az farkla auta çıktı.

14' Fenerbahçe'de Edson Alvarez kafa topu mücadelesinde yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

12' Fenerbahçe'de Semedo sağ kanatta Rivas'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Karar faul.

9' Kocaelispor'da ceza sahasında topla buluşan Petkovic, pasını solundaki Rivas'a çıkardı. Rivas tekte sağ köşeye vurdu, top üstten auta çıktı.

7' Fenerbahçe'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Talisca'nın penaltı noktasından yaptığı kafa vuruşu kaleci Gökhan'da kaldı.

5' Ev sahibi ekip maça baskılı başladı. Ancak Fenerbahçe'de top rakipteyken ön alan baskısıyla karşılık veriyor.

3' Tribünler tıklım tıklım dolu! Kocaelisporlu taraftarlar hep bir ağızdan tezahürat yapıyor.

1' Maç başladı.