Abone ol: Google News

Kocaelispor - Fenerbahçe: Muhtemel ilk 11'ler

Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kocaelispor'a konuk olacak.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 02.02.2026 08:48
Kocaelispor - Fenerbahçe: Muhtemel ilk 11'ler
  • Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında Kocaelispor ile deplasmanda karşılaşacak.
  • Maç saat 20:00'de başlayacak ve Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.
  • Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Archie Brown, Levent Mercan ve ayrılması gündemde olan Jhon Duran forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile mücadele edecek.

Kocaeli Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Alper Akarsu yönetecek.

Mücadele Bein Sports 1'den naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE, KOCELİSPOR'A KONUK OLUYOR

Ligde yoluna namağlup devam eden sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde de adını üst tura yazdırmayı başardı.

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun öğrencileri, ligde son olarak sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

MUHTEMEL 11'LER

Kocaelispor:  Gökhan; Ahmet, Balogh, Dijksteel, Haidara; Keita, Show, Linetty; Agyei, Petkovic, Rivas.

Fenerbahçe: Ederson; Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert; İsmail, Guendouzi; Musaba, Asensio, Nene; Talisca.

3 EKSİK VAR

Fenerbahçe, Kocaelispor karşısında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlıklarını atlatan ancak henüz takımla çalışmalara başlamayan Archie Brown ile Levent Mercan, zorlu deplasmanda yer almayacak.

Bu isimlerin yanı sıra takımdan ayrılması gündemde olan ve UEFA Avrupa Ligi'nde FCSB karşısında ağrıları nedeniyle kadroya alınmayan Jhon Duran'ın da karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Eshspor Haberleri