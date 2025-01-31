Kocaelispor, Giorgi Beridze ile yollarını ayırdı

AA & Ensonhaber
1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Gürcü orta saha oyuncusu Giorgi Beridze ile yollarını ayırdı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
Profesyonel futbolcumuz Giorgi Beridze'nin sözleşmesi karşılıklı feshedilmiştir. Kendisine bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
KOCAELİSPOR KARİYERİ
Kocaelispor formasıyla 45 maça çıkan Beridze, 7 gol attı, 4 de asist yaptı.
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