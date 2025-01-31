Kocaelispor, Giorgi Beridze ile yollarını ayırdı

1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Gürcü orta saha oyuncusu Giorgi Beridze ile yollarını ayırdı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel futbolcumuz Giorgi Beridze'nin sözleşmesi karşılıklı feshedilmiştir. Kendisine bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.