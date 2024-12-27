Kocaelispor, İsmet Taşdemir yönetimindeki ilk idmanına çıktı

1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Iğdır maçı hazırlıklarına Körfez Brunga Tesisleri'nde yapılan antrenman ile başladı.

Antrenman öncesi yeni teknik direktör İsmet Taşdemir, öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı.

"BEYNİMİZDEKİLERİNİ OYUNCU ARKADAŞLARIMIZA GEÇİRMEK İSTİYORUZ"

Kocaelispor'un şampiyonluğu için heyecanlı ve ümitli olduğunu dile getiren Taşdemir, şunları dedi:

Arzu ettiklerimizi, beynimizdekilerini oyuncu arkadaşlarımıza geçirmek istiyoruz. Bu süreci inşallah doğru aktarımlar, doğru çalışmalar ile yapabilirsek, sonrasının çok daha iyi olacağını düşünüyorum. O yüzden çok heyecanlıyım. Geçmişe dönük çalışmalarımızı yapmaya başladık. Ekip arkadaşlarımızla geçmişe bütün maçları irdelemeye çalıştık. Dün gece 5-6 tane maçı inceledik ve incelemeye devam edeceğiz. Önceliğimiz, oynamamış iki maçımız var, ilk yarı bitmedi. Daha oyunculara da tanışmadım. Onlarla tanışıp, idmanlar yapıp ona göre bir transfer politikası belirleyebiliriz. Şuan için böyle bir konu söz konusu değil. Biz şu anda transfer mevkilerinden ziyade, takımın genel performansına odaklıyız. Bunu daha önce söylemiştim. Bunları benden çok fazla duyamayacaksınız. Bunların muhakemesini de konuşmasını da içimizde yapmaya çalışacağız. Bir oyuncu arkadaşımızın belki reaksiyonu olacak. Farklı şekilde seyrettiğimiz bir oyuncumuz, belki performansı daha farklı yere gelebilecek. Dolayısıyla bu iki hafta da oyuncu kardeşlerimizi görelim ve çalışalım. İstediklerimizi kendilerine aktaralım, onun karşılığında ne alabiliyoruz ona bakalım. 1-2 hafta sonrasında kendimizce bir değerlendirme yapıp, ondan sonra Kocaelispor'un menfaati ve şampiyonluğu için elimizden gelen doğrular neyse onları masaya yatıracağız.