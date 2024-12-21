Kocaelispor, İsmet Taşdemir'le anlaşmaya vardı

İHA

1.Lig’de Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’ın görevinden istifa etmesinin ardından Kocaelispor’da yeni teknik patron belirlendi.

Oluşturulan kriz masasında herhangi bir takımla çalışmayan ya da görevini yakın zamanda bırakan teknik adamlar masaya yatırıldı ve Kocaelispor’u şampiyonluğa taşıyacak, başarı grafiği yüksek isim üzerinde mutabakata varıldı.

İSMET TAŞDEMİR'LE ANLAŞILDI

Bodrumspor’da görevini bırakan İsmet Taşdemir ile prensipte anlaşmaya varıldı.

Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul kamuoyunda çok konuşulan, tartışma konusu olan bilgi kirliliğine son vermek için İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin sorularına yanıt verdi ve camiaya çağrıda bulundu.

"PAZARTESİ GÜNÜ GELECEK"

İsmet Taşdemir ile yapacakları anlaşmayı ve Ertuğrul Sağlam görevdeyken İngiltere’de Taşdemir ile görüşüp görüşmediğine dair sorulara açıklık getiren kulüp başkanı Recep Durul, şunları dedi:

İsmet Taşdemir ile prensip anlaşmasına vardık. Kendisi şu anda yurt dışında. Pazartesi günü gelecek ve oturup detayları konuşacağız. Bir aksilik olmazsa anlaşmayı da imzalayacağız. Yarım sezon artı 1 yıl ya da 1,5 yıllık sözleşme imzalayacağız. İkisinden birisi olacak. İngiltere’ye de İsmet Hoca ile görüşmek için gitmedim. Orada 2 çocuğum yaşıyor. Torunumun doğum günü için Londra’ya gittim. Oradan da Birmingham’a geçtim. 2-3 gün de orada kaldım. Toplam bir hafta. İsmet Hoca’nın orada olduğunun, gittiğinin bilgisi bende yok. Zaten daha sonra gitmiş. Kimse böyle bir şey düşünmesin. Benim gidişimin böyle bir şeyle alakası yok. Görüşmek için de yurt dışına gitmeye gerek yok. İstanbul’da da konuşurdum, evime de davet ederdim.

"İSMET TAŞDEMİR BU LİGDE TECRÜBELİ"

Birçok isim varken neden İsmet Taşdemir’i seçtiklerini de ifade eden Recep Durul, şu şekilde konuştu:

İsmet Taşdemir bu ligde tecrübeli. Geçen yıl Bodrumspor’u şampiyon yaptı. Ondan önce de Ankaragücü, Samsun ve Altay’ı şampiyon yapmış bir hoca. Neredeyse her dönem takımlara play-off oynatıyor. Hocalığına güvendiğimiz için ‘İsmet Hoca’ dedik. Başka hocalar da elbette vardı. Yapı olarak ekiple birlikte daha uyumlu çalışabilecek yapısı var. Hem de hocalık olarak yetkinliklerinde de bize göre artıları fazla. Bu yüzden İsmet Hoca.

"ERTUĞRUL HOCA KENDİSİ İSTİFA ETTİ"

Görevinden çarpıcı sosyal medya paylaşımıyla ayrılan ve takımı zirvenin ortağıyken bırakan teknik direktör Ertuğrul Sağlam’ın kulüpten para alacağına dair iddialara Başkan Durul, şu açıklamayı yaptı:

Ertuğrul Hoca kendisi istifa etti. Tazminat talebi de söz konusu değil. Zaten imzalandı, sözleşme karşılıklı feshedildi.

"İNŞALLAH ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Camiaya çağrıda bulunan Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul, şu sözleri kaydetti: