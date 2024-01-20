Kocaelispor, lider Eyüspor'u iki golle geçti Kocaelispor, 1. Lig'in 19. haftasında evinde lider Eyüpspor'u 2-1'lik skorla devirdi.

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1. Lig'in 19. hafta mücadelesinde Ertuğrul Sağlam'ın çalıştırdığı Kocaelispor ile Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor karşı karşıya geldi.

Kocaeli Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi ekip Kocaelispor 2-1'lik skorla kazandı.

Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri; 14. dakikada Daniel Candeias ve 69. dakikada Douglas Tanque kaydetti. Eyüpspor'un tek golü 23. dakikada Gianni Bruno'dan geldi.

Kocaelispor, 4 maç sonra galip geldi

Bu sonuçla birlikte dört maç aradan sonra kazanan Kocaelispor puanını 36 yaptı ve zirve yarışını sürdürdü. Lider Eyüpspor ise 45 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Kocaelispor, Altay deplasmanına gidecek. Eyüpspor, evinde Tuzlaspor'u ağırlayacak.