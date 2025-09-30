Abone ol: Google News

Kocaelispor, ligde istediği sonuçları alamadı

Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 2 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşayan Kocaelispor, sezona iyi bir başlangıç yapamadı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 30.09.2025 18:06
Kocaelispor, ligde istediği sonuçları alamadı

Körfez temsilcisi Kocaelispor, 16 yıl aradan sonra çıktığı Süper Lig'de kalıcı olmak istiyor.

Teknik direktör Selçuk İnan'ı takımın başına getiren Kocaelispor, transfer dönemini en hareketli geçiren ekiplerden biri oldu.

7 MAÇTA 5 YENİLGİ

Kadrosuna 18 oyuncu katan yeşil-siyahlı ekip, aldığı sonuçlarla taraftarını mutlu edemedi.

Ligde çıktığı 7 maçta 2 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşayan Kocaelispor, rakip fileleri 4 kez havalandırırken kalesinde 12 gol gördü.

SIRADAKİ RAKİP EYÜPSPOR

Ligin son sırasında yer alan Körfez temsilcisi, 4 Ekim Cumartesi günü Eyüpspor'u konuk edecek.

Yeşil-siyahlı ekip, Eyüpspor'u mağlup ederek ligde yeni bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Eshspor Haberleri