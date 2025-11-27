Kocaelispor, oyunculara 100 milyon TL ödeme yaptı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kocaelispor’dan yapılan açıklamada, takımının mali haklarına ilişkin bilgilendirmede bulunuldu.

Son günlerde ödeme sıkıntılarıyla gündeme gelen yeşil-siyahlılar, hafta ortasında kulüp başkanı Recep Durul'un cuma gününe kadar taahhüt ettiği ödemeleri gerçekleştirdi.

100 MİLYON TL ÖDEME GERÇEKLEŞTİ

Kulüp futbolcularına peşinat, pirim ve maaş alacakları için toplam 100 milyon TL ödeme yaptı.

Kocaelispor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: