Kocaelispor, Pendikspor'u mağlup etti Kocaelispor, Pendikspor deplasmanında Ryan Mendes'in iki golüyle kazandı.

Haber Merkezi

1. Lig'in 2. haftasında Pendikspor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Pendik Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Kocaelispor 2-1'lik skorla kazandı.

KOCAELİSPOR, RYAN MENDES İLE GÜLDÜ

7. dakikada golü ofsayt gerekçesiyle VAR tarafından iptal edilen Ryan Mendes, 37. dakikada Kocaelispor'u öne geçirdi.

1-0 biten ilk yarının ardından Emeka Eze, 66. dakikada skora dengeyi getirdi.

Ryan Mendes, 86. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak Kocaelispor'a galibiyeti getirdi.

Kocaelispor, bu galibiyetle birlikte lige 2'de 2 yaparak başladı ve puanını 6'ya yükseltti. Pendikspor ise ilk puan kaybını yaşadı ve 3 puanda kaldı.

Kocaelispor, gelecek hafta Erzurumspor'u ağırlayacak. Pendikspor ise Adanaspor deplasmanına gidecek.