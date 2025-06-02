Kocaelispor, Selçuk İnan ile sözleşme imzalayacak

AA & Ensonhaber
Süper Lig'e yükselen Kocaelispor, "prensip" anlaşmasına vardığını duyurduğu teknik direktör Selçuk İnan ile yarın sözleşme imzalayacak.
Yeşil-siyahlı kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Yeni teknik direktörümüz Selçuk İnan için yarın saat 11.00'de Kocaeli Stadyumu'nda imza töreni düzenlenecektir."
İSMET TAŞDEMİR'LE YOLLAR AYRILMIŞTI
Körfez ekibi, Süper Lig'e yükselmeyi başardığı teknik direktör İsmet Taşdemir ile 12 Mayıs'ta yollarını ayırmıştı.
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