Kocaelispor, TFF 1'inci Lig'e yükseldi

2'nci Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u 4-0 mağlup eden Kocaelispor, TFF 1'inci Lig'e yükselen son takım oldu.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada üstün bir oyun sergileyen Kocaelispor, rakibi karşısında ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

KOCAELİSPOR KUPASINI ALDI

İkinci yarıda bir gol daha bulan Kocaelispor, rakibine 4-0 üstünlük kurarak Manisa ve Eyüpspor'un ardından gelecek sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek üçüncü takım oldu. Karşılaşmayı 500 kadar taraftar da tribünden takip etti. Mücadelenin ardından play-off birincisi Kocaelispor, kupasını aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Düşmez, kupayı takım kaptanı Numan Çürüksu'ya verdi. Koaelisporlu oyuncular kupayla büyük bir sevinç yaşadı.

11 YIL SONRA TFF 1.LİG'DE

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta normal sezonu 3. sırada bitirerek play-off hakkı yakalayan Kocaelispor, sırasıyla Ankara Demirspor ve Hekimoğlu Trabzon'u eleyerek finale yükseldi. Finalde Sakaryaspor'a üstünlük kuran Kocaelispor, 11 yıl sonra yeniden TFF 1. Lig'de mücadele etme hakkı elde etti. Tarihinde iki kez Türkiye Kupası'nı kazanan ve Süper Lig'de başarılı dönemler de geçiren Kocaelispor, 2008-2009 sezonunda Süper Lig'i 29 puanla 17. sırada tamamlayarak 1. Lig'e düştü.

Bir sonraki sezon 1. Lig'den 2. Lig'e, oradan da 3. Lig'e kadar gerileyen Körfez temsilcisi, 2013-2014 sezonunda ise Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) kadar düştü. 2 yıl aradan sonra yeniden 3. Lig'e çıkmayı başaran Kocaelispor, geçen sezon 3. Lig'den TFF 2. Lig'e yükseldi. Kocaelispor, TFF 2. Lig'deki bir sezonluk mücadelesinin ardından 2021-2022 sezonunda TFF 1. Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

SAKARYASPOR'UN HASRETİ 10 SEZONA ÇIKTI

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'u ikinci sırada bitirerek play-off'lara kalan Sakaryaspor'un TFF 1. Lig hasreti ise 10 sezona çıktı. TFF 1. Lig'de son olarak 2011-2012 sezonunda mücadele eden Sakaryaspor, Kocaelispor'a mağlup olarak yükselme şansını kullanamadı.