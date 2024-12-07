Kocaelispor, Yeni Malatyaspor deplasmanında kazandı

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1. Lig'in 15. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor ile lider Kocaelispor karşı karşıya geldi.

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip Kocaelispor 3-1'lik skorla kazandı.

KOCAELİSPOR, 3 GOLLE KAZANDI

Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri; 13. dakika Onur Öztonga, 23 ve 74. dakikalarda Oğulcan Çağlayan kaydetti. Yeni Malatyaspor'un tek golü 82. dakikada Mert Altıntaş'tan geldi.

Kocaelispor'da iki gol kaydeden Oğulcan Çağlayan, bu sezonki 7. golünü kaydetti.

KOCAELİSPOR, LİDERLİĞİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonucun ardından puanını 32'ye çıkaran konuk ekip liderliğini sürdürdü. Yeni Malatyaspor ise -3 puanla son sırada kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Yeni Malatyaspor, Adanaspor ile karşılaşacak. Kocaelispor ise Esenler Erokspor'la oynayacak.