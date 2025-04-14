Kocaelispor, Yeni Malatyaspor'a 7 attı

Haber Merkezi

1. Lig'in 34. hafta mücadelesinde İsmet Taşdemir'in çalıştırdığı lider Kocaelispor ile Murat Uçkun yönetimindeki Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi.

Kocaeli Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 7-1'lik skorla ev sahibi takım Kocaelispor oldu.

KOCAELİSPOR, FARKLI KAZANDI

Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri 7 ve 20. dakikada Samet Yalçın, 41 ve 76. dakikada Oğulcan Çağlayan, 45. dakikada Ryan Mendes, 57. dakikada Cihat Çelik, 88. dakikada Ahmet Sagat kaydetti.

Yeni Malatyaspor'un deplasmanda tek golü 90+2. dakikada 19 yaşındaki Osman Katipoğlu'dan geldi.

KOCAELİSPOR, SÜPER LİG'E 1 ADIM UZAKTA

Kocaelispor, yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı ve puanını 69 yaptı.

Lig 3.'sü ile puan farkını 11'e yükselten yeşil-siyahlılar, 20 Nisan'da Esenler Erokspor maçını kazanması halinde sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek ve 16 yıl sonra Süper Lig'e dönecek.

Ligde -21 puanla son sırada yer alan Yeni Malatyaspor, Adanaspor'u ağırlayacak.