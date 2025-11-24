Kocaelispor yükselişini sürdürmek istiyor Süper Lig'in ilk 7 haftasında aradığını bulamayan Körfez temsilcisi, oynadığı son 6 maçtan ise, 4 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde ederek lig sonunculuğundan dokuzuncu sıraya yükseldi.

Göster Hızlı Özet Kocaelispor, Süper Lig'in ilk 7 haftasında zayıf bir performans sergiledi ancak sonrasındaki 6 maçta 4 galibiyet alarak dokuzuncu sıraya yükseldi.

Selçuk İnan yönetimindeki takım, ekim ayından itibaren önemli takımlara karşı puanlar topladı.

Ekibin yükselişi, kasım ayında Galatasaray galibiyeti ile devam etti ve Göztepe ile berabere kaldı. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Süper Lig'in ilk haftalarında çizdiği olumsuz tabloyu geride bırakan Kocaelispor, son 6 maçta aldığı puanlarla lig sonunculuğundan dokuzuncu sıraya yükselmeyi başardı. Körfez temsilcisi, 16 yıl sonra yükseldiği Süper Lig'de çıktığı ilk 7 maçta 2 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı. Selçuk İnan yönetimindeki takım, yükseliş performansını yakalama ve sürdürme amacıyla çalışmalarını yoğunlaştırdı. EKİM AYI İTİBARIYLA ÇIKIŞA GEÇTİ Ligin başındaki mağlubiyetlerle sıralamada gerileyen Kocaelispor, ekim ayı itibarıyla aldığı olumlu sonuçlarla çıkışa geçti. ikas Eyüpspor, TÜMOSAN Konyaspor ve Corendon Alanyaspor'dan üçer puan alan yeşil-siyahlı takım, 31 Ekim'de ise 90. dakikada penaltıdan yediği golle RAMS Başakşehir'e deplasmanda 1-0 yenildi. Performansını kasım ayında da devam ettiren Kocaelispor, 9 Kasım'da sahasında lider Galatasaray'ı 1-0 mağlup etmeyi başardı. 9. SIRAYA KADAR YÜKSELDİ Körfez temsilcisi, son olarak igin güçlü ekiplerinden Göztepe ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak yükselişine katkı sağlayacak 1 puanı hanesine yazdırdı. Ligin ilk 7 haftasında aldığı 5 mağlubiyet ve 2 beraberlikle son sıraya yerleşen Kocaelispor, ekim ayından bu yana çıktığı karşılaşmalardan elde ettiği 13 puan sayesinde maç fazlasıyla 15 puanla dokuzuncu sırada yer alıyor. Eshspor Haberleri İbrahim Hacıosmanoğlu, bahis soruşturmasında adı geçen futbolcularla ilgili konuştu

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Başkanlar kendi temizliklerini kendileri yapsınlar

İtalya onu konuşuyor: Hakan Çalhanoğlu derbide penaltı kaçırdı, Inter mağlup oldu