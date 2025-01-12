Kocaelispor'a Ankara Keçiörengücü karşısında tek gol yetti

Haber Merkezi

1. Lig'in 19. hafta mücadelesinde Ankara Keçiörengücü ile Kocaelispor karşı karşıya geldi.

Aktepe Stadı'ndaki müsabakayı konuk takım Kocaelispor, 1-0'lık skorla kazandı.

Kocaelispor'a galibiyeti getiren golü, 22. dakikada Erkam Develi kendi kalesine attı.

PUAN FARKI 7'YE ÇIKTI

Bu sonuçla birlikte lider Kocaelispor, en yakın rakibi Fatih Karagümrük ile arasındaki puan farkını 7'ye yükseltti.

KEÇİÖRENGÜCÜ, ART ARDA 3. KEZ KAYBETTİ

Üst üste 3. maçını kaybeden Keçiörengücü ise 27 puanla 8. sırada konumlandı.

Ligde bir sonraki hafta Kocaelispor, Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Keçiörengücü ise Sakaryaspor'u ağırlayacak.