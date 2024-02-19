Kocaelispor’da Ertuğrul Sağlam ile yollar ayrıldı Kocaelispor, teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile karşılıklı olarak yolları ayırdıklarını duyurdu.

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1'inci Lig’de mücadele eden Kocaelispor, 17 Haziran 2023'te sözleşme imzaladığı teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Teknik Direktörümüz Ertuğrul Sağlam ve ekibi ile karşılıklı olarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze katkılarından dolayı Teknik Direktörümüz Ertuğrul Sağlam’a ve ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz.

Mustafa Gürsel sesleri

Kulübün Basın Sözcüsü Tuncay Arıcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknik direktör Sağlam ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıklarını bildirdi.

Süper Lig'e yükselme hedeflerinin devam ettiğini belirten Arıcan, teknik direktörlük için Mustafa Gürsel ile ön görüşme yaptıklarını ve muhtemelen gün içinde anlaşma sağlayacaklarını kaydetti.

Arıcan, "Sözleşme imzalayıp yeni hocamız takımın başına geçecek. İlk maç hafta sonu Ankara Keçiörengücü. Keçiören maçına da hedef doğrultusunda galibiyet parolasıyla çıkılacak. İnşallah da galip gelinecek. Yeni hocayla yeni heyecan olacak." ifadesini kullandı.

Ligde, son iki maçta galip gelemeyen Körfez ekibi, 43 puanla Göztepe'nin gerisinde 3. sırada yer alıyor.