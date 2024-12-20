Kocaelispor'dan açıklama: Ertuğrul Sağlam, sürekli mazeret üreten birisiydi

İHA

1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam'ın beklenmedik istifası sonrası Kocaelispor Başkanı Recep Durul'dan açıklama geldi.

"KRİZ MASASI OLUŞTURDUK"

Durul, şu ifadeleri kullandı:

Her şey normaldi. Neden istifa ettiğini konuşacağız. Sonra yönetim olarak karar vereceğiz. Kriz masası oluşturduk.

"SÜREKLİ MAZERET ÜRETEN BİRİSİYDİ"

Hafta başında yapılan yönetim kurulu toplantısında Ertuğrul Sağlam'ın kalması ya da gitmesi yönünde görüşme olup olmadığıyla ilgili Başkan Durul, şu değerlendirmede bulundu:

Devam edip etmeme gibi bir kararı alınmadı. Öyle bir konuşma olmadı. Zaten devam ediyordu. Taraftarla arasında olan problemleri dile getirdi. Biz de 'Taraftarın tepkisini dikkate alma. Sen sadece işine bak. Teknik konuların dışına çıkma' dedik. 'Devam et' ya da ‘kal’ gibi konuşma olmadı. Her şey normaldi. Bir anda istifa etmesini konuşacağız, sebebini soracağız. Nereye dayandırıyor, bakalım. Bir şeyler yazmış sosyal medyada ama bizimle konuşmadan oradan paylaşımda bulunması hoş değil. Görevi başında da sürekli mazeret üreten birisiydi. Yönetim olarak konuşalım, ondan sonra açıklama yaparız.

"HOCAYSA HOCALIĞINI YAPACAK"

"Yönetimi ve kulübü zedeleyici açıklamalar yapmasına müsaade etmem" diyen Durul, açıklamalarında şu cümlelere yer verdi:

Hangi hoca olursa olsun. Taraftara hakaret edemez. Kulübün geçmişine yönelik olumsuz söylemlerde bulunamaz. Yönetimin eksik kaldığına dair açıklamalar yapamaz. 'Transferde şu eksik kaldı, bu eksik kaldı' gibi söylemlerde bulunamaz. Hocaysa hocalığını yapacak. Yönetimin üzerinde olmasını gerektirecek durum yok. Kendi alanı içinde kalması yönünde telkinlerde bulunduk. Kırılıp kırılmaması kendi yapısıyla alakalıdır. Kocaelispor'un ilkeleri, prensipleri, doğruları neyse onu hiç kimseye çiğnettirmeyiz.

"İSTESEK BUGÜN BİR HOCA GETİRİRİZ"

Kendi isteğiyle görevi bırakması halinde sözleşmede bağlayıcı madde bulunmadığını da belirten Recep Durul, şu şekilde konuştu:

İstifası halinde bağlayıcı madde yok. Alacağı ve hakkı da yok. Kriz masası oluşturduk. Kriz yönetimini en iyi şekilde yapacağız. Bir sürü hoca var. Bugün istesek bir hoca getiririz. Ama değerlendireceğiz. Bir karar verelim. Ona göre aksiyon alacağız.

"ÖNCE SÖZLÜ OLARAK DİNLEYECEĞİZ, SONRA KARAR VERECEĞİZ"

Ertuğrul Sağlam ile devam edip etmemeyle alakalı gelen soruyu Durul, şöyle cevaplandırıldı: